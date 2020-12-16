Брат Марадоны подал на несколько СМИ в суд за клевету

— Называть его толстяком — это акт травли человека по физическому недостатку. Также я напомню, что Марадона не был ни вором, ни уклоняющимся от уплаты налогов. Есть постановление суда, я был его адвокатом и знаю, о чем говорю, — цитирует TyC Sport Уго Марадону.