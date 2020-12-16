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22:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Брат Марадоны подал на несколько СМИ в суд за клевету

Уго Марадона, младший брат Диего Марадоны, подал в суд Неаполя на несколько итальянских СМИ и журналистов за клевету.

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Источник: Спорт-Экспресс

Уго Марадона требует компенсации в размере 100 тысяч евро за «увеличение количества оскорблений и клеветы в адрес покойного Диего Марадоны».

Марадона-младший обратил внимание на то, что его некоторые СМИ назвали толстяком и вором.

— Называть его толстяком — это акт травли человека по физическому недостатку. Также я напомню, что Марадона не был ни вором, ни уклоняющимся от уплаты налогов. Есть постановление суда, я был его адвокатом и знаю, о чем говорю, — цитирует TyC Sport Уго Марадону.

Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет.

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