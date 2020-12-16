«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» на матч 13-го тура чемпионата Англии.
Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» на матч 13-го тура чемпионата Англии.
Стартовый состав «Ливерпуля»: Алиссон —
Запасные: Келлехер,
Стартовый состав «Тоттенхэма»: Ллорис — Орье, Алдервейрелд, Дайер, Дэйвис — Хейбьерг, Ло Сельсо, Сиссоко — Бергвайн, Кейн, Сон.
Запасные: Харт, Регилон, Родон, Уинкс, Ндомбеле, Алли, Лукас Моура.