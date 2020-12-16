«Аталанта» сыграла вничью с «Ювентусом». Миранчук вышел впервые после заражения COVID-19

В составе хозяев забитым мячом отметился Федерико Кьеза (29-я минута), у гостей отличился Ремо Фройлер (57). На 61-й минуте форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не реализовал пенальти.

На 71-й минуте матча на замену в составе «Аталанты» вышел полузащитник сборной России Алексей Миранчук. 27 ноября стало известно, что он заразился коронавирусом, из-за чего пропустил четыре встречи в различных турнирах. В матче с «Ювентусом» Миранчук не отметился результативными действиями.