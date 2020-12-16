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23:14 (мск), источник: ТАСС

«Аталанта» сыграла вничью с «Ювентусом». Миранчук вышел впервые после заражения COVID-19

ТАСС, 16 декабря. «Ювентус» сыграл вничью с «Аталантой» со счетом 1:1 в домашнем матче 12-го тура чемпионата Италии по футболу.

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Источник: AP 2020
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В составе хозяев забитым мячом отметился Федерико Кьеза (29-я минута), у гостей отличился Ремо Фройлер (57). На 61-й минуте форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не реализовал пенальти.

На 71-й минуте матча на замену в составе «Аталанты» вышел полузащитник сборной России Алексей Миранчук. 27 ноября стало известно, что он заразился коронавирусом, из-за чего пропустил четыре встречи в различных турнирах. В матче с «Ювентусом» Миранчук не отметился результативными действиями.

В турнирной таблице «Ювентус» занимает третье место, набрав 24 очка, «Аталанта» с 18 очками идет восьмой.

В следующем туре «Ювентус» 19 декабря в гостях сыграет с «Пармой», «Аталанта» 20 декабря примет «Рому».

Ювентус
1:1
Первый тайм: 1:0
Аталанта
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