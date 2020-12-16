«Шальке» проиграл «Фрайбургу», не сумев победить в 12-м матче подряд
«Шальке» потерпел очередное поражение и после 12 туров занимает последнее место в Бундеслиге. Гельзенкирхенцы в нынешнем сезоне еще не выигрывали ни разу.
«Шальке» потерпел очередное поражение и после 12 туров занимает последнее место в Бундеслиге. Гельзенкирхенцы в нынешнем сезоне еще не выигрывали ни разу.
В 12-м туре «Шальке» принимал «Фрайбург» и уступил (0:2). Оба гола были забиты после перерыва. Дубль в составе победителей оформил Роланд Шаллаи.
«Фрайбург» набрал 14 очков и занимает 10-е место. В активе «Шальке» 4 очка и последняя 18-я позиция.