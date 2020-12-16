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23:23 (мск), источник: Lenta.Ru

«Арсенал» в меньшинстве прервал серию из трех поражений подряд в АПЛ

«Арсенал» на своем поле сыграл вничью с «Саутгемптоном» в матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2020

Встреча прошла в среду, 16 декабря, и завершилась со счетом 1:1. На гол форварда гостей Тео Уолкотта хозяева ответили точным ударом Пьера-Эмерика Обамеянга. В середине второго тайма «канониры» остались в меньшинстве, с поля был удален Габриэл.

«Саутгемптон» имеет в активе 24 очка и находится на третьем месте в чемпионате. «Арсенал» прервал серию из трех поражений подряд, набрал 14 очков и занимает 15-ю позицию.

«Арсенал» 19 декабря на выезде сыграет с «Эвертоном». «Саутгемптон» в тот же день на своем поле примет «Манчестер Сити».

Арсенал
1:1
Первый тайм: 0:1
Саутгемптон
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