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01:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Лукаку помог «Интеру» обыграть «Наполи» в матче Серии А

В Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» завершился матч 12-го тура Серии А.

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Источник: AP 2020
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«Интер» на своём поле победил «Наполи» со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил форвард миланского клуба Ромелу Лукаку — на 71-минуте бельгиец реализовал пенальти, заработанный Маттео Дармианом. В середине второго тайма «Наполи» остался в меньшинстве — красную карточку за неспортивное поведение получил Лоренцо Инсинье.

«Интер» набрал 27 очков и вплотную приблизился в турнирной таблице Серии А к лидирующему «Милану» (28), который в параллельном матче игрового дня не смог обыграть «Дженоа». «Наполи» (23) занимает четвёртое место.

В следующем туре миланцы сыграют дома со «Специей», а «Наполи» отправится в гости к «Лацио».

Интер
1:0
Первый тайм: 0:0
Наполи
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