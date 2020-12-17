Текущие события
Футбол. Зарубежный
16.12
Бордо
Сент-Этьен
12
Футбол. Зарубежный
16.12
Лион
Брест
22
Футбол. Зарубежный
16.12
Монако
Ланс
03
Футбол. Зарубежный
16.12
ПСЖ
Лорьян
20
Футбол. Зарубежный
16.12
Ренн
Марсель
21
Футбол. Зарубежный
16.12
Вест Хэм Юнайтед
Кристал Пэлас
11
Футбол. Зарубежный
16.12
Фулхэм
Брайтон & Хоув
00
Футбол. Зарубежный
16.12
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур
21
Футбол. Зарубежный
16.12
Барселона
Реал Сосьедад
21
Футбол. Зарубежный
16.12
Верона
Сампдория
12
Футбол. Зарубежный
16.12
Дженоа
Милан
22
Футбол. Зарубежный
16.12
Интер
Наполи
10
Футбол. Зарубежный
16.12
Парма
Кальяри
00
Футбол. Зарубежный
16.12
Специя
Болонья
22
Футбол. Зарубежный
16.12
Фиорентина
Сассуоло
11
Футбол. Зарубежный
16.12
Арминия
Аугсбург
01
Футбол. Зарубежный
16.12
Бавария
Вольфсбург
21
Футбол. Зарубежный
16.12
Кельн
Байер
04
Футбол. Зарубежный
16.12
Хоффенхайм
РБ Лейпциг
01
Футбол. Зарубежный
16.12
Анже
Страсбур
02
Футбол. Зарубежный
16.12
Дижон
Лилль
02
Футбол. Зарубежный
16.12
Монпелье
Метц
02
Футбол. Зарубежный
16.12
Ним
Ницца
02
Футбол. Зарубежный
16.12
Реймс
Нант
32
Футбол. Зарубежный
16.12
Арсенал
Саутгемптон
11
Футбол. Зарубежный
16.12
Лестер
Эвертон
02
Футбол. Зарубежный
16.12
Лидс
Ньюкасл Юнайтед
52
Футбол. Зарубежный
16.12
Шальке-04
Фрайбург
02
Футбол. Зарубежный
16.12
Ювентус
Аталанта
11
Футбол. Премьер-лига
16.12
Зенит
Спартак
31
Футбол. Премьер-лига
16.12
Сочи
Динамо
20
Футбол. Премьер-лига
16.12
Ротор
Арсенал Т
10
Все события
Фоторепортажи
13Майк Тайсон провел поединок с Роем Джонсом
11Витсель помог «Зениту» установить антирекорд в Лиге чемпионов
01:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Бавария» обыграла «Вольфсбург», «Байер» разгромил «Кельн»

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Мюнхенская «Бавария» одержала победу над «Вольфсбургом» в домашнем матче 12-го тура чемпионата Германии по футболу.

Наверх
Источник: AP 2020

Встреча, прошедшая в среду, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Роберт Левандовский (45-я и 50-я минуты), у проигравших отличился Максимилиан Филипп (5), арендованный «Вольфсбургом» у московского «Динамо».

Леверкузенский «Байер» на выезде разгромил «Кельн» со счетом 4:0 благодаря голам Митчелла Вайзера (8), Мусса Диаби (10), Патрика Шика (54) и Флориана Вирца (59).

Результаты других матчей дня:

«Хоффенхайм» — «РБ Лейпциг» — 0:1,

«Арминия» — «Аугсбург» — 0:1.

После 12 туров бундеслиги лидирует «Байер» (28 очков), на счету «Баварии» и «Лейпцига» по 27 баллов.

Бавария
2:1
Первый тайм: 1:1
Вольфсбург
 Загитова показала совместный танец с Бузовой
Секреты ангела: жена вратаря сборной России сразила даже Роналду
«Зенит» и «Спартак» выдали огненный матч: драка и победа Питера
«Ливерпуль» на последних минутах вырвал победу у «Тоттенхэма»
Кубок Первого канала по хоккею пройдет в условиях пандемии
В РПЛ отреагировали на драку болельщиков «Зенита» и «Спартака»
Доменико Тедеско объявил, что не продлит контракт со «Спартаком»
«Барселона» победила и поднялась на пятое место в Примере
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь