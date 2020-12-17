«Бавария» обыграла «Вольфсбург», «Байер» разгромил «Кельн»
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Мюнхенская «Бавария» одержала победу над «Вольфсбургом» в домашнем матче 12-го тура чемпионата Германии по футболу.
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Мюнхенская «Бавария» одержала победу над «Вольфсбургом» в домашнем матче 12-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча, прошедшая в среду, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Роберт Левандовский (45-я и 50-я минуты), у проигравших отличился Максимилиан Филипп (5), арендованный «Вольфсбургом» у московского «Динамо».
Леверкузенский «Байер» на выезде разгромил «Кельн» со счетом 4:0 благодаря голам Митчелла Вайзера (8), Мусса Диаби (10), Патрика Шика (54) и Флориана Вирца (59).
Результаты других матчей дня:
«Хоффенхайм» — «РБ Лейпциг» — 0:1,
«Арминия» — «Аугсбург» — 0:1.
После 12 туров бундеслиги лидирует «Байер» (28 очков), на счету «Баварии» и «Лейпцига» по 27 баллов.