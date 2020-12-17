«Бавария» обыграла «Вольфсбург», «Байер» разгромил «Кельн»

Встреча, прошедшая в среду, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Роберт Левандовский (45-я и 50-я минуты), у проигравших отличился Максимилиан Филипп (5), арендованный «Вольфсбургом» у московского «Динамо».