«Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» и поднялась на 5-е место в Примере

Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



На 27-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Реал Сосьедад» Виллиан Жозе. Через 4 минуты защитник «Барселоны» Жорди Альба сравнял счёт. В конце первого тайма, на 43-й минуте, полузащитник Френки де Йонг вывел каталонскую команду вперёд в счёте. Таким образом, «Реал Сосьедад» прервал беспроигрышную серию в чемпионате Испании, которая длилась 9 матчей.



«Барселона» набрала 20 очков и поднялась на 5-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Реал Сосьедад» (26) — на 2-м месте. Лидером соревнований является набравший в 11 матчах 26 очков мадридский «Атлетико».