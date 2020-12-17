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01:39 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» и поднялась на 5-е место в Примере

В матче 19-го тура испанской Примеры «Барселона» принимала «Реал Сосьедад».

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Источник: Reuters
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Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На 27-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Реал Сосьедад» Виллиан Жозе. Через 4 минуты защитник «Барселоны» Жорди Альба сравнял счёт. В конце первого тайма, на 43-й минуте, полузащитник Френки де Йонг вывел каталонскую команду вперёд в счёте. Таким образом, «Реал Сосьедад» прервал беспроигрышную серию в чемпионате Испании, которая длилась 9 матчей.

«Барселона» набрала 20 очков и поднялась на 5-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Реал Сосьедад» (26) — на 2-м месте. Лидером соревнований является набравший в 11 матчах 26 очков мадридский «Атлетико».

Барселона
2:1
Первый тайм: 2:1
Реал Сосьедад
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