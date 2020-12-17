«Ливерпуль» на последних минутах вырвал победу у «Тоттенхэма» и стал лидером АПЛ

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Встреча прошла в среду, 16 декабря, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В первом тайме на гол форварда красных Мохамеда Салаха гости ответили точным ударом Сон Хын Мина. Победный мяч на 90-й минуте забил Роберто Фирмино.

Победа позволила «Ливерпулю» набрать 28 очков и статть единоличным лидером АПЛ. В активе «Тоттенхэма» на три очка меньше, клуб находится на второй позиции.