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01:25 (мск), источник: Lenta.Ru

«Ливерпуль» на последних минутах вырвал победу у «Тоттенхэма» и стал лидером АПЛ

«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Тоттенхэм» в центральном матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2020
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Встреча прошла в среду, 16 декабря, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В первом тайме на гол форварда красных Мохамеда Салаха гости ответили точным ударом Сон Хын Мина. Победный мяч на 90-й минуте забил Роберто Фирмино.

Победа позволила «Ливерпулю» набрать 28 очков и статть единоличным лидером АПЛ. В активе «Тоттенхэма» на три очка меньше, клуб находится на второй позиции.

В следующем туре «Ливерпуль» 19 декабря на выезде сыграет с «Кристал Пэлас». «Тоттенхэм» днем позже на своем поле примет «Лестер».

Ливерпуль
2:1
Первый тайм: 1:1
Тоттенхэм Хотспур
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