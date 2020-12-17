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10:59 (мск), источник: Чемпионат.com

«Милан» обновил исторический рекорд чемпионата Италии по длительности результативной серии

В матче 12-го тура итальянской Серии А «Дженоа» принимал «Милан».

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Источник: AFP 2020

Встреча прошла на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась ничьей со счётом 2:2.

Как сообщает Opta Paolo в «Твиттере», «Милан» обновил исторический рекорд высшего дивизиона чемпионата Италии по продолжительности результативной серии как минимум с двумя забитыми голами в матче.

Во время загрузки произошла ошибка.

Подопечным Стефано Пиоли удаётся забивать как минимум дважды за игру в течение последних 14 встреч. Предыдущее достижение — 13 игр кряду у «Торино» — было установлено в 1948 году.

Все голы и лучшие моменты чемпионата Италии

«Дженоа» набрал 7 очков и поднялся на 18-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Милан» (28) — на 1-м месте. В тройку лидеров соревнований входят также «Интер» (27) и «Ювентус» (24).

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2:2
Первый тайм: 0:0
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