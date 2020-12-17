«Милан» обновил исторический рекорд чемпионата Италии по длительности результативной серии

Встреча прошла на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась ничьей со счётом 2:2.

Как сообщает Opta Paolo в «Твиттере», «Милан» обновил исторический рекорд высшего дивизиона чемпионата Италии по продолжительности результативной серии как минимум с двумя забитыми голами в матче.

Подопечным Стефано Пиоли удаётся забивать как минимум дважды за игру в течение последних 14 встреч. Предыдущее достижение — 13 игр кряду у «Торино» — было установлено в 1948 году.

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