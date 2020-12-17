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10:17 (мск), источник: ТАСС

Бразильский «Сантос» разгромил «Гремио» и стал вторым полуфиналистом Кубка Либертадорес

ТАСС, 17 декабря. Футболисты бразильского «Сантоса» обыграли своих соотечественников из «Гремио» со счетом 4:1 в ответном матче четвертьфинала Кубка Либертадорес.

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Источник: AP 2020

В составе победителей голами отметились Кайю (первая, 54-я минуты), Мариньо (16) и Лаэрсиу (83). Первая встреча команд закончилась со счетом 1:1.

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По итогам двух матчей «Сантос» вышел в полуфинал Кубка Либертадорес, где сыграет с победителем аргентинской пары «Расинг» — «Бока Хуниорс».

Первым полуфиналистом турнира стал бразильский «Палмейрас», в четвертьфинале обыгравший парагвайский «Либертад» (1:1, 3:0).

Кубок Либертадорес проводится с 1960 года. Действующим победителем турнира является бразильский «Фламенго».

Лидером по количеству побед в Кубке Либертадорес является аргентинский «Индепендьенте», выигравший во всех семи финалах, в которых принимал участие.

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