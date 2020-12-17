Бразильский «Сантос» разгромил «Гремио» и стал вторым полуфиналистом Кубка Либертадорес

В составе победителей голами отметились Кайю (первая, 54-я минуты), Мариньо (16) и Лаэрсиу (83). Первая встреча команд закончилась со счетом 1:1.
По итогам двух матчей «Сантос» вышел в полуфинал Кубка Либертадорес, где сыграет с победителем аргентинской пары «Расинг» — «Бока Хуниорс».
Первым полуфиналистом турнира стал бразильский «Палмейрас», в четвертьфинале обыгравший парагвайский «Либертад» (1:1, 3:0).
Кубок Либертадорес проводится с 1960 года. Действующим победителем турнира является бразильский «Фламенго».
Лидером по количеству побед в Кубке Либертадорес является аргентинский «Индепендьенте», выигравший во всех семи финалах, в которых принимал участие.