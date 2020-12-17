Гол бывшего игрока «Спартака» Мельгарехо принес «Расингу» победу в игре Кубка Либертадорес

Единственный мяч на 60-й минуте забил Лоренсо Мельгарехо, который с 2016 по 2020 год выступал за московский «Спартак» и вместе с командой в 2017 году стал чемпионом России.

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Ответная встреча команд пройдет 24 декабря.

Это связано с тем, что встречи 1/8 Кубка Либертадорес «Бока Хуниорс» — «Интернасьонал» были перенесены на неделю из-за смерти Диего Марадоны.

Победитель пары сыграет в полуфинале с бразильским «Сантосом».

Кубок Либертадорес проводится с 1960 года. Действующим победителем турнира является бразильский «Фламенго».