Гол бывшего игрока «Спартака» Мельгарехо принес «Расингу» победу в игре Кубка Либертадорес

Единственный мяч на 60-й минуте забил Лоренсо Мельгарехо, который с 2016 по 2020 год выступал за московский «Спартак» и вместе с командой в 2017 году стал чемпионом России.
Ответная встреча команд пройдет 24 декабря.
Это связано с тем, что встречи 1/8 Кубка Либертадорес «Бока Хуниорс» — «Интернасьонал» были перенесены на неделю из-за смерти Диего Марадоны.
Победитель пары сыграет в полуфинале с бразильским «Сантосом».
Кубок Либертадорес проводится с 1960 года. Действующим победителем турнира является бразильский «Фламенго».
Лидером по количеству побед в Кубке Либертадорес является аргентинский «Индепендьенте», выигравший во всех семи финалах, в которых принимал участие.