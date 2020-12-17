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15«Зенит» забил в матче со «Спартаком» четыре, но один — в свои ворота
8«Бавария» обыграла «Локомотив» в Лиге чемпионов
10:22 (мск), источник: ТАСС

Гол бывшего игрока «Спартака» Мельгарехо принес «Расингу» победу в игре Кубка Либертадорес

ТАСС, 17 декабря. Аргентинский футбольный клуб «Расинг» обыграл своих соотечественников из «Бока Хуниорс» со счетом 1:0 в первом матче четвертьфинала Кубка Либертадорес.

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Источник: AP 2020

Единственный мяч на 60-й минуте забил Лоренсо Мельгарехо, который с 2016 по 2020 год выступал за московский «Спартак» и вместе с командой в 2017 году стал чемпионом России.

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Ответная встреча команд пройдет 24 декабря.

Это связано с тем, что встречи 1/8 Кубка Либертадорес «Бока Хуниорс» — «Интернасьонал» были перенесены на неделю из-за смерти Диего Марадоны.

Победитель пары сыграет в полуфинале с бразильским «Сантосом».

Кубок Либертадорес проводится с 1960 года. Действующим победителем турнира является бразильский «Фламенго».

Лидером по количеству побед в Кубке Либертадорес является аргентинский «Индепендьенте», выигравший во всех семи финалах, в которых принимал участие.

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