Футболиста «Манчестер Юнайтед» отстранят на три матча из-за сторис в Instagram

33-летний Кавани поделился постом фаната в Instagram-сторис после победы «красных дьяволов» над «Саутгемптоном» в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) 29 ноября.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--44955a6ddf01257e1661" data-vnd="44955a6ddf01257e1661" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=44955a6ddf01257e1661" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

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Публикация содержала расистское оскорбление и вскоре была удалена.

Кавани обвинили в нарушении правил FA. Футболист может быть отстранен на три матча.

В матче против «Саутгемптона» Кавани отметился дублем. Уругвайский форвард сравнял счет на 74-й минуте, а в добавленное время принес своей команде победу.