Текущие события
Футбол. Премьер-лига
18:00
Краснодар
Уфа
Футбол. Премьер-лига
18:00
Химки
Локомотив
Футбол. Премьер-лига
20:00
Ахмат
Рубин
Футбол. Премьер-лига
20:00
Ростов
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
21:00
Астон Вилла
Бернли
Футбол. Зарубежный
22:45
Рома
Торино
Футбол. Зарубежный
23:00
Шеффилд Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Все события
Фоторепортажи
8«Бавария» обыграла «Локомотив» в Лиге чемпионов
11Витсель помог «Зениту» установить антирекорд в Лиге чемпионов
16:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Куинси Промес вернулся к тренировкам с «Аяксом»

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Подозреваемый в нанесении ножевых ранений нидерландский футболист Куинси Промес возобновил тренировки с «Аяксом», сообщается на сайте амстердамского клуба.

Наверх
Источник: AFP 2020

Инцидент с участием Промеса произошел в Абкауде (Нидерланды) в конце июля. Член семьи 28-летнего футболиста был серьезно ранен и получил, помимо прочего, серьезные травмы колена. По данным СМИ, игрок поссорился с одним из членов семьи в ходе вечеринки и ударил его ножом. 13 декабря Промес был арестован, а 15 декабря было объявлено, что он выпущен из-под стражи, но находится в статусе подозреваемого.

«После нескольких дней, проведенных вдали от команды, Промес вновь присоединился к “Аяксу” на тренировочном поле», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что хавбек может быть включен в заявку на матч 13-го тура чемпионата Нидерландов против клуба «Ден Хааг», который пройдет в воскресенье.

Промес защищает цвета «Аякса» с 2019 года, с 2014 по 2018 год он выступал за московский «Спартак», в составе которого стал чемпионом России.

 Загитова показала совместный танец с Бузовой
Секреты ангела: жена вратаря сборной России сразила даже Роналду
Telegraph: CAS встал на сторону WADA в споре с РУСАДА
Финны обыграли чехов в стартовом матче Кубка Первого канала
Геннадий Орлов объяснил решение Тедеско уйти из «Спартака»
Путин ответил на вопрос про скандальное видео Дзюбы
Газизов назвал домыслами сообщения о возвращении в «Уфу»
Оппозиция будет добиваться отмены крупных чемпионатов в Беларуси
Состоялась жеребьевка полуфиналов Суперкубка Испании
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь