Куинси Промес вернулся к тренировкам с «Аяксом»
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Подозреваемый в нанесении ножевых ранений нидерландский футболист Куинси Промес возобновил тренировки с «Аяксом», сообщается на сайте амстердамского клуба.
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Подозреваемый в нанесении ножевых ранений нидерландский футболист Куинси Промес возобновил тренировки с «Аяксом», сообщается на сайте амстердамского клуба.
Инцидент с участием Промеса произошел в Абкауде (Нидерланды) в конце июля. Член семьи 28-летнего футболиста был серьезно ранен и получил, помимо прочего, серьезные травмы колена. По данным СМИ, игрок поссорился с одним из членов семьи в ходе вечеринки и ударил его ножом. 13 декабря Промес был арестован, а 15 декабря было объявлено, что он выпущен
«После нескольких дней, проведенных вдали от команды, Промес вновь присоединился к “Аяксу” на тренировочном поле», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что хавбек может быть включен в заявку на матч 13-го тура чемпионата Нидерландов против клуба «Ден Хааг», который пройдет в воскресенье.
Промес защищает цвета «Аякса» с 2019 года, с 2014 по 2018 год он выступал за московский «Спартак», в составе которого стал чемпионом России.