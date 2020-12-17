Куинси Промес вернулся к тренировкам с «Аяксом»

Инцидент с участием Промеса произошел в Абкауде (Нидерланды) в конце июля. Член семьи 28-летнего футболиста был серьезно ранен и получил, помимо прочего, серьезные травмы колена. По данным СМИ, игрок поссорился с одним из членов семьи в ходе вечеринки и ударил его ножом. 13 декабря Промес был арестован, а 15 декабря было объявлено, что он выпущен из-под стражи, но находится в статусе подозреваемого.

«После нескольких дней, проведенных вдали от команды, Промес вновь присоединился к “Аяксу” на тренировочном поле», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что хавбек может быть включен в заявку на матч 13-го тура чемпионата Нидерландов против клуба «Ден Хааг», который пройдет в воскресенье.