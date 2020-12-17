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22:02 (мск), источник: Sport24

Футболист «Тоттенхэма» Сон выиграл награду ФИФА за самый красивый гол: видео

Южнокорейский футболист «Тоттенхэма» Сон Хын Мин признан автором самого красивого гола за год по версии ФИФА.

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Лучшим был признан гол Сона в ворота «Бернли» в матче чемпионата Англии, когда атакующий игрок «Тоттенхэма» добежал от своей штрафной площади до чужой и поразил ворота соперника. Этот матч состоялся 7 декабря 2019 года и завершился победой «шпор» со счетом 5:0.

Сон получил от ФИФА приз имени Ференца Пушкаша.

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