Футболист «Тоттенхэма» Сон выиграл награду ФИФА за самый красивый гол: видео

Лучшим был признан гол Сона в ворота «Бернли» в матче чемпионата Англии, когда атакующий игрок «Тоттенхэма» добежал от своей штрафной площади до чужой и поразил ворота соперника. Этот матч состоялся 7 декабря 2019 года и завершился победой «шпор» со счетом 5:0.