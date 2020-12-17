Футболист «Тоттенхэма» Сон выиграл награду ФИФА за самый красивый гол: видео
Южнокорейский футболист «Тоттенхэма» Сон Хын Мин признан автором самого красивого гола за год по версии ФИФА.
Южнокорейский футболист «Тоттенхэма» Сон Хын Мин признан автором самого красивого гола за год по версии ФИФА.
Лучшим был признан гол Сона в ворота «Бернли» в матче чемпионата Англии, когда атакующий игрок «Тоттенхэма» добежал от своей штрафной площади до чужой и поразил ворота соперника. Этот матч состоялся 7 декабря 2019 года и завершился победой «шпор» со счетом 5:0.
Сон получил от ФИФА приз имени Ференца Пушкаша.