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17 декабря, источник: ТАСС

Роберт Левандовский признан лучшим игроком 2020 года по версии ФИФА

ТАСС, 17 декабря. Международная федерация футбола (ФИФА) признала поляка Роберта Левандовского лучшим игроком 2020 года. Церемония прошла в онлайн-формате в четверг.

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Источник: AP 2020

Помимо 32-летнего нападающего «Баварии», на награду претендовали двукратный обладатель премии португалец Криштиану Роналду («Ювентус») и лауреат 2019 года аргентинец Лионель Месси («Барселона»).

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В сезоне-2019/20 Левандовский с «Баварией» стал победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка Германии и Лиги чемпионов. Форвард забил 55 голов и отдал 10 результативных передач, показав лучший сезон по результативности в своей карьере.

Левандовский представляет «Баварию» с 2014 года. Также он играл за германскую «Боруссию», польские «Знич» и «Лех». В 2020 году он также был признан лучшим игроком по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Награда лучшему игроку по версии ФИФА учреждена в 2016 году. Помимо Роналду, Месси и Левандовского, ее лауреатом становился хорват Лука Модрич (2018).

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