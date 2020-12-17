Роберт Левандовский признан лучшим игроком 2020 года по версии ФИФА

Помимо 32-летнего нападающего «Баварии», на награду претендовали двукратный обладатель премии португалец Криштиану Роналду («Ювентус») и лауреат 2019 года аргентинец Лионель Месси («Барселона»).

В сезоне-2019/20 Левандовский с «Баварией» стал победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка Германии и Лиги чемпионов. Форвард забил 55 голов и отдал 10 результативных передач, показав лучший сезон по результативности в своей карьере.

Левандовский представляет «Баварию» с 2014 года. Также он играл за германскую «Боруссию», польские «Знич» и «Лех». В 2020 году он также был признан лучшим игроком по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).