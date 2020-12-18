Текущие события
Футбол. Премьер-лига
18:00
Тамбов
Урал
Футбол. Зарубежный
22:30
Унион Б
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Уэска
Футбол. Зарубежный
17.12
Шеффилд Юнайтед
Манчестер Юнайтед
23
Футбол. Зарубежный
17.12
Рома
Торино
31
Футбол. Зарубежный
17.12
Астон Вилла
Бернли
00
Все события
Фоторепортажи
17«Краснодар» не встал на колени перед «Челси» в Англии
15«Зенит» забил в матче со «Спартаком» четыре, но один — в свои ворота
09:49 (мск), источник: Lenta.Ru

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над худшей командой АПЛ

«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Наверх
Источник: Reuters
5 мифов о лотереях
Развенчиваем стереотипы

Встреча прошла в четверг, 17 декабря, и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. На дубль Дэвида Макголдрика манкунианцы ответили двумя мячами Маркуса Ращфорда и точным ударом Антони Марсьяля.

Победа позволила Манчестер Юнайтед набрать 23 очка и выйти на шестое место в чемпионате. В активе худшей команды АПЛ «Шеффилда» одно очко, клуб находится на последней, 20-й позиции.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 20 декабря на своем поле примет «Лидс». «Шеффилд Юнайтед» в тот же день на выезде сыграет с «Брайтоном».

Шеффилд Юнайтед
2:3
Первый тайм: 1:2
Манчестер Юнайтед
 Самая сексуальная спортсменка мира снялась в купальнике
55-летняя актриса снялась в рубашке на голое тело и удивила подписчиков
Победа или компромисс? В России спорят по поводу вердикта CAS
Хет-трик Чалова помог ЦСКА обыграть «Ростов» в чемпионате России
Дебютный гол Ибрагимовича в MLS признан лучшим в истории лиги
Британцы ставят Хабиба в один ряд с великими спортсменами СССР
Третьяк обязан выйти из совета ИИХФ и не сможет посещать ЧМ и ОИ
Россия не сможет принять матчи ЧМ-2021 по хоккею
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь