Текущие события
Футбол. Премьер-лига
18:00
Тамбов
Урал
Футбол. Зарубежный
22:30
Унион Б
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Уэска
Футбол. Зарубежный
17.12
Шеффилд Юнайтед
Манчестер Юнайтед
23
Футбол. Зарубежный
17.12
Рома
Торино
31
Футбол. Зарубежный
17.12
Астон Вилла
Бернли
00
Все события
Фоторепортажи
17«Краснодар» не встал на колени перед «Челси» в Англии
15«Зенит» забил в матче со «Спартаком» четыре, но один — в свои ворота
10:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бенгтсон — первый профессиональный футболист, сыгравший в защитной маске

Нападающий «Олимпии» Джерри Бенгтсон доказал, что профессиональный футбол и ношение защитной маски совместимы.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Гондурасский игрок проявил осторожность из-за члена своей семьи.

Вечером в среду Бенгстон сыграл в нейлоновой маске в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов КОНКАКАФ с «Монреалем». Гондурасец в этой встрече отметился забитым голом, а во время празднования не забыл о мерах осторожности.

 Кравец — о скандале с Дзюбой: «Футболисты часто помогают друг другу снять напряжение после матчей»
Самые курьезные шайбы в истории КХЛ
Победа или компромисс? В России спорят по поводу вердикта CAS
Хет-трик Чалова помог ЦСКА обыграть «Ростов» в чемпионате России
Дебютный гол Ибрагимовича в MLS признан лучшим в истории лиги
Британцы ставят Хабиба в один ряд с великими спортсменами СССР
Третьяк обязан выйти из совета ИИХФ и не сможет посещать ЧМ и ОИ
«Манчестер Юнайтед» одержал победу над худшей командой АПЛ
Россия не сможет принять матчи ЧМ-2021 по хоккею
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь