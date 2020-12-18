Бенгтсон — первый профессиональный футболист, сыгравший в защитной маске

Вечером в среду Бенгстон сыграл в нейлоновой маске в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов КОНКАКАФ с «Монреалем». Гондурасец в этой встрече отметился забитым голом, а во время празднования не забыл о мерах осторожности.