Бенгтсон — первый профессиональный футболист, сыгравший в защитной маске
Нападающий «Олимпии» Джерри Бенгтсон доказал, что профессиональный футбол и ношение защитной маски совместимы.
Нападающий «Олимпии» Джерри Бенгтсон доказал, что профессиональный футбол и ношение защитной маски совместимы.
Гондурасский игрок проявил осторожность
Вечером в среду Бенгстон сыграл в нейлоновой маске в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов КОНКАКАФ с «Монреалем». Гондурасец в этой встрече отметился забитым голом, а во время празднования не забыл о мерах осторожности.