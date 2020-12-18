«Ривер Плейт» сыграет с «Палмейрасом» Луиса Адриано в полуфинале Кубка Либертадорес
Аргентинский Ривер Плейт стал предпоследним полуфиналистом Кубка Либертадорес. В ответном матче ¼ финала клуб из
Аргентинский Ривер Плейт стал предпоследним полуфиналистом Кубка Либертадорес. В ответном матче ¼ финала клуб из
В составе победителей
Первая встреча также завершилась в пользу «Ривер Плейта» — 2:0. Таким образом, аргентинский клуб вышел в полуфинал, где сыграет с бразильским «Палмейрасом», за который выступает
Голы: Карраскаль, 28 — 0:1; де ла Крус, 45 — 0:2; Коуго, 45+1 — 1:2; Сукулини, 50 — 1:3; Молина, 54 — 2:3; Борре, 67 — 2:4; Борре, 73 — 2:5; Борре, 80 — 2:6. Удаление: Рочет, 18 (Н). Первый матч — 0:2.