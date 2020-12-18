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10:24 (мск), источник: Sport24

«Ривер Плейт» сыграет с «Палмейрасом» Луиса Адриано в полуфинале Кубка Либертадорес

Аргентинский Ривер Плейт стал предпоследним полуфиналистом Кубка Либертадорес. В ответном матче ¼ финала клуб из Буэнос-Айреса на выезде разгромил уругвайский Насьональ — 6:2.

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В составе победителей хет-трик оформил Рафаэль Борре, по голу забили Хорхе Карраскаль, Николас де ла Крус и Бруно Сукулини. У проигравших отличились Айртон Коуго и Сантьяго Мариано Родригес Молина. С 18-й минуты «Насьональ» играл в меньшинстве после удаления Серхио Рочета.

Первая встреча также завершилась в пользу «Ривер Плейта» — 2:0. Таким образом, аргентинский клуб вышел в полуфинал, где сыграет с бразильским «Палмейрасом», за который выступает экс-форвард «Спартака» Луис Адриано.

Голы: Карраскаль, 28 — 0:1; де ла Крус, 45 — 0:2; Коуго, 45+1 — 1:2; Сукулини, 50 — 1:3; Молина, 54 — 2:3; Борре, 67 — 2:4; Борре, 73 — 2:5; Борре, 80 — 2:6. Удаление: Рочет, 18 (Н). Первый матч — 0:2.

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