Тен Хаг: «Промес невиновен, пока не доказано обратное»
Главный тренер Аякса Эрик тен Хаг выразил поддержку полузащитнику команды Квинси Промесу, которого подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений.
Главный тренер Аякса Эрик тен Хаг выразил поддержку полузащитнику команды Квинси Промесу, которого подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений.
«Для нас он невиновен, пока не доказано обратное. На нас влияет то, что случилось: на меня, на его товарищей по команде. Он утверждает, что невиновен. И мы будем его поддерживать. Мы поможем Промесу, но и он должен помочь себе сам. Ему не стоит забывать о том, что он является игроком «Аякса», — цитирует тен Хага De Telegraaf.
Промеса подозревают в том, что он ударил ножом в коленную чашечку своего двоюродного брата во время одной из семейных вечеринок в июле этого года. Квинси был арестован на несколько дней, но затем его выпустили
С 2014 по 2018 год Промес защищал цвета московского «Спартака».