Тен Хаг: «Промес невиновен, пока не доказано обратное»

«Для нас он невиновен, пока не доказано обратное. На нас влияет то, что случилось: на меня, на его товарищей по команде. Он утверждает, что невиновен. И мы будем его поддерживать. Мы поможем Промесу, но и он должен помочь себе сам. Ему не стоит забывать о том, что он является игроком «Аякса», — цитирует тен Хага De Telegraaf.