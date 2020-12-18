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11:00 (мск), источник: Sport24

Тен Хаг: «Промес невиновен, пока не доказано обратное»

Главный тренер Аякса Эрик тен Хаг выразил поддержку полузащитнику команды Квинси Промесу, которого подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений.

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«Для нас он невиновен, пока не доказано обратное. На нас влияет то, что случилось: на меня, на его товарищей по команде. Он утверждает, что невиновен. И мы будем его поддерживать. Мы поможем Промесу, но и он должен помочь себе сам. Ему не стоит забывать о том, что он является игроком «Аякса», — цитирует тен Хага De Telegraaf.

Промеса подозревают в том, что он ударил ножом в коленную чашечку своего двоюродного брата во время одной из семейных вечеринок в июле этого года. Квинси был арестован на несколько дней, но затем его выпустили из-под стражи.

С 2014 по 2018 год Промес защищал цвета московского «Спартака».

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