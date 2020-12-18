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11:05 (мск), источник: Sport24

Дебютный гол Ибрагимовича в MLS признан лучшим в истории лиги

Гол экс-нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича признан величайшим в истории лиги. Швед забил с середины поля 31 марта 2018 года в своем дебютном матче в лиге против «Лос-Анджелеса» (4:3).

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Источник: Reuters

Гол Ибрагимовича был выбран из 25 забитых мячей путем голосования. Он набрал 12,21% голосов. Второе место занял мяч Обафеми Мартинса (10,55%), а замкнул тройку точный удар Дарлингтона Нагбе (9,59%).

Ибрагимович выступал за «Гэлэкси» с марта 2018-го по ноябрь 2019 года. В общей сложности он провел за американский клуб 58 матчей и забил 53 гола. В начале 2020 года 39-летний швед вернулся в «Милан», за который выступал с 2010 по 2012 год.

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