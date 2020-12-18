Дебютный гол Ибрагимовича в MLS признан лучшим в истории лиги

Ибрагимович выступал за «Гэлэкси» с марта 2018-го по ноябрь 2019 года. В общей сложности он провел за американский клуб 58 матчей и забил 53 гола. В начале 2020 года 39-летний швед вернулся в «Милан», за который выступал с 2010 по 2012 год.