«Кайсар» начал подготовку к сезону-2021 с новым тренером
ФК «Кайсар» начал подготовку к новому сезону под руководством главного тренера Султана Абильдаева, сообщает KazFootball.kz.
ФК «Кайсар» начал подготовку к новому сезону под руководством главного тренера Султана Абильдаева, сообщает KazFootball.kz.
К сборам привлечены местные футболисты. УТС продлится до конца декабря. Футболисты основного состава кызылординского клуба присоединятся в январе.
Напомним, 50-летний Абильдаев был назначен на пост главного тренера «Кайсара» два дня назад.