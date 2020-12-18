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18:00 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайсар» начал подготовку к сезону-2021 с новым тренером

ФК «Кайсар» начал подготовку к новому сезону под руководством главного тренера Султана Абильдаева, сообщает KazFootball.kz.

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К сборам привлечены местные футболисты. УТС продлится до конца декабря. Футболисты основного состава кызылординского клуба присоединятся в январе.

Напомним, 50-летний Абильдаев был назначен на пост главного тренера «Кайсара» два дня назад.

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