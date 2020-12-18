Текущие события
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Тамбов
Урал
11
Футбол. Зарубежный
22:30
Унион Б
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Уэска
Футбол. Зарубежный
17.12
Рома
Торино
31
Футбол. Зарубежный
17.12
Шеффилд Юнайтед
Манчестер Юнайтед
23
Футбол. Зарубежный
19.12
Кристал Пэлас
Ливерпуль
Все события
Фоторепортажи
17Без шансов на евровесну: ЦСКА проиграл в Москве «Вольфсбергеру»
8«Бавария» обыграла «Локомотив» в Лиге чемпионов
18:20 (мск), источник: Чемпионат.com

«ПСЖ» не продлит контракт с Томасом Тухелем. Он покинет клуб летом 2021 года

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель покинет клуб в 2021 году, сообщает ESPN.

Наверх
Источник: Reuters

По данным источника, руководство клуба не намерено продлевать соглашение со специалистом, которое рассчитано до лета 2021 года. Причиной называются неудовлетворительные результаты команды в нынешнем сезоне. Сообщается, что главными претендентами на замену Тухеля остаются экс-тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино и бывший наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

Спецпроект
2020: вспомнить все хорошее
Сообщалось, что у Тухеля возник конфликт со спортивным директором парижан Леонардо. В частности, клуб не подписывает тех игроков, которых просит наставник.

«ПСЖ», набрав 31 очко, занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1. Лидер чемпионата страны — «Лилль» (32).

Читайте также
 Сколько заработал Хабиб на всю свою карьеру?
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Овечкин объяснил, чем отличаются фанаты в России и США
Гол Неймара признан лучшим на групповом этапе Лиги чемпионов
Норвежские биатлонистки заняли весь подиум в спринте на этапе КМ
Полузащитник «Ростова» хочет покинуть команду в январе
Sport24: к Кокорину проявляет интерес один из клубов из РПЛ
Дисквалифицирована российская чемпионка ОИ по тяжелой атлетике
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь