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22:03 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ювентус» может включить Дибалу и Бернардески в сделку по Погба

Туринский «Ювентус» готов включить несколько футболистов в сделку по французскому полузащитнику Полю Погба, сообщает ESPN.

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Источник: AFP 2020

По данным источника, итальянский клуб рассчитывает, что переход состоится следующим летом, однако, скорее всего, не сможет удовлетворить финансовые запросы «МЮ». Поэтому в сделку могут быть включены нападающий Пауло Дибала и полузащитник Федерико Бернардески.

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Погба защищал цвета «Ювентуса» с 2012 по 2016 год. В туринскую команду он перешёл из «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента, а впоследствии вернулся обратно за € 105 млн. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2022 года.

В нынешнем сезоне 27-летний хавбек провёл 10 матчей в английской Премьер-лиге и забил один гол.

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