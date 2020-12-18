«Ювентус» может включить Дибалу и Бернардески в сделку по Погба

По данным источника, итальянский клуб рассчитывает, что переход состоится следующим летом, однако, скорее всего, не сможет удовлетворить финансовые запросы «МЮ». Поэтому в сделку могут быть включены нападающий Пауло Дибала и полузащитник Федерико Бернардески.

Погба защищал цвета «Ювентуса» с 2012 по 2016 год. В туринскую команду он перешёл из «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента, а впоследствии вернулся обратно за € 105 млн. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2022 года.