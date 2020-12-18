«Ювентус» может включить Дибалу и Бернардески в сделку по Погба
Туринский «Ювентус» готов включить несколько футболистов в сделку по французскому полузащитнику Полю Погба, сообщает ESPN.
Туринский «Ювентус» готов включить несколько футболистов в сделку по французскому полузащитнику Полю Погба, сообщает ESPN.
По данным источника, итальянский клуб рассчитывает, что переход состоится следующим летом, однако, скорее всего, не сможет удовлетворить финансовые запросы «МЮ». Поэтому в сделку могут быть включены нападающий Пауло Дибала и полузащитник Федерико Бернардески.
В нынешнем сезоне 27-летний хавбек провёл 10 матчей в английской