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09:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Атлетик» обыграл «Уэску» в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. «Атлетик» из Бильбао одержал победу над «Уэской» в матче чемпионата Испании по футболу.

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Встреча в Бильбао завершилась со счетом 2:0. Голы забили Кенан Кодро (86-я минута, с пенальти) и Унаи Нуньес (91). «Уэска» заканчивала матч вдесятером после удаления Хорхе Пулидо, получившего вторую желтую карточку.

«Атлетик» набрал 17 очков и идет на девятом месте в турнирной таблице Ла Лиги. «Уэска» (11) располагается на последней 20-й строчке.

Во время загрузки произошла ошибка.
Атлетик
2:0
Первый тайм: 0:0
Уэска
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