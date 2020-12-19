«Атлетик» обыграл «Уэску» в матче чемпионата Испании
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. «Атлетик» из Бильбао одержал победу над «Уэской» в матче чемпионата Испании по футболу.
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. «Атлетик» из Бильбао одержал победу над «Уэской» в матче чемпионата Испании по футболу.
Встреча в Бильбао завершилась со счетом 2:0. Голы забили Кенан Кодро (86-я минута, с пенальти) и Унаи Нуньес (91). «Уэска» заканчивала матч вдесятером после удаления Хорхе Пулидо, получившего вторую желтую карточку.
«Атлетик» набрал 17 очков и идет на девятом месте в турнирной таблице Ла Лиги. «Уэска» (11) располагается на последней 20-й строчке.