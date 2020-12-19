Ибрагимович — о команде мечты: первые три пенальти бью я, потом один отдаю Месси

«Пенальти бью я, сто процентов, ведь я капитан этой команды и мне решать, кто подходит к “точке”. Первые три бью я, потом один отдаю ему, следующие три — я, один отдаю ему», — приводит слова Ибрагимовича официальный сайт УЕФА.

Напомним, Ибрагимович вместе с Месси выступал в «Барселоне» с 2009 по 2011 год.