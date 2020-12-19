Текущие события
Футбол. Зарубежный
15:30
Кристал Пэлас
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
16:00
Атлетико
Эльче
Футбол. Зарубежный
17:00
Фиорентина
Верона
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Вердер
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Кельн
Футбол. Зарубежный
17:30
Шальке-04
Арминия
Футбол. Зарубежный
18.12
Атлетик
Уэска
20
Футбол. Зарубежный
18:00
Саутгемптон
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
18:15
Барселона
Валенсия
Футбол. Зарубежный
18.12
Унион Б
Боруссия Д
21
Футбол. Зарубежный
19:00
Метц
Ланс
Футбол. Зарубежный
20:00
Сампдория
Кротоне
Все события
Фоторепортажи
11Витсель помог «Зениту» установить антирекорд в Лиге чемпионов
10«Реал» обыграл «Атлетико» в мадридском дерби
08:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Ибрагимович — о команде мечты: первые три пенальти бью я, потом один отдаю Месси

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович ответил на вопрос о том, кто мог бы исполнять пенальти в его команде мечты.

Наверх
Источник: AFP 2020

«Пенальти бью я, сто процентов, ведь я капитан этой команды и мне решать, кто подходит к “точке”. Первые три бью я, потом один отдаю ему, следующие три — я, один отдаю ему», — приводит слова Ибрагимовича официальный сайт УЕФА.

Напомним, Ибрагимович вместе с Месси выступал в «Барселоне» с 2009 по 2011 год.

Ибрагимович вернулся в «Милан», за который выступал с 2010 по 2012 год, в начале этого года. В нынешнем сезоне Златан принял участие в 10 матчах, забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи. Ранее сообщалось, что Ибрагимович не сыграет до конца года из-за рецидива травмы.

 Сколько заработал Хабиб на всю свою карьеру?
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Последний матч РПЛ 2020 года завершился вничью
Российские гандболистки обыграли чемпионок мира в матче ЧЕ-2020
Каррера или Сетьен? Кто может сменить Тедеско в «Спартаке»
Агент подтвердил, что Илья Ковальчук близок к возвращению в КХЛ
Ла Лига и Серия А: 5 матчей, которые надо смотреть на выходных
Олимпийский чемпион из России выиграл Кубок мира по борьбе
ЦСКА разгромил «Зенит» и одержал 10-ю победу подряд в Евролиге
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь