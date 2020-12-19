Месси получил награду «Чемпион мира» за деятельность своего благотворительного фонда

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«Мы чествуем тех, кто использует свое влияние, чтобы оказывать долгосрочное влияние на общество и вносит свой вклад в лучший и более мирный мир. Мы считаем, что пример, который подает Месси в плане фэйр-плей на поле, а также вносимый им социальный вклад действительно влияют на сегодняшнее общество», — сказал князь Монако Альбер II, член Международного олимпийского комитета.

«Хотел бы тепло поздравить Месси с тем, что он стал “Чемпионом мира 2020 года”! Для меня большая честь приветствовать Лионеля в нашем клубе “Чемпионы мира”. Эта награда награждает не только его честную игру, уважение и терпимость на футбольном поле, но и его приверженность правам детей. Это ценности, которые делают его образцом для подражания и могут проложить путь к более справедливому обществу», — сказал Жоэль Бузу, президент и основатель организации «Peace and Sport».

«Для меня большая честь получить награду. Уважение к другим — это то, чему я научился, когда был ребенком, и я всегда стараюсь применять это важное значение на футбольном поле. Приятно быть признанным честным игроком. Я благодарю мир и спорт и князя Монако Альберта II за эту награду и с нетерпением жду возможности продолжать вдохновлять и поддерживать обездоленных людей», — поблагодарил Месси.