Блан возглавит катарский «Аль-Райян» после четырехлетней паузы в карьере

Блан в качестве игрока стал чемпионом мира и Европы в составе сборной Франции. После завершения карьеры он перешел на тренерскую работу, работал в «Бордо», сборной Франции и «Пари-Сен-Жермен», который покинул в 2016 году. «ПСЖ» под руководством Блана трижды выиграл чемпионат Франции, два раза — Кубок Франции.