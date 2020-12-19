Блан возглавит катарский «Аль-Райян» после четырехлетней паузы в карьере
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Бывший главный тренер сборной Франции по футболу Лоран Блан возглавит катарский клуб «Аль-Райян», сообщает RMS Sport.
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Бывший главный тренер сборной Франции по футболу Лоран Блан возглавит катарский клуб «Аль-Райян», сообщает RMS Sport.
Как отмечает издание, 55-летний французский специалист подпишет контракт с клубом в ближайшие недели. В тренерский штаб Блана должен войти Франк Пасси.
В прошлом сезоне «Аль-Райян» занял второе место в чемпионате Катара.
Блан в качестве игрока стал чемпионом мира и Европы в составе сборной Франции. После завершения карьеры он перешел на тренерскую работу, работал в «Бордо», сборной Франции и «Пари-Сен-Жермен», который покинул в 2016 году. «ПСЖ» под руководством Блана трижды выиграл чемпионат Франции, два раза — Кубок Франции.