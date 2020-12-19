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11:01 (мск), источник: Sport24

Хави заявил, что не покинет «Аль-Садд» до 2022 года

Главный тренер катарского клуба «Аль-Садд» Хави выступил с заявлением о своем будущем.

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Источник: Sport24

Напомним, ряд кандидатов в президенты «Барселоны» рассчитывает пригласить Хави на пост главного тренера каталонской команды. Ранее Хави уже отказал «Барселоне», поскольку посчитал, что еще не готов стать тренером топ-клуба Европы.

«Хотя позже настанет время сделать следующий шаг в карьере, в данный момент я сосредоточен на том, чтобы получить удовольствие от пребывания здесь. Хочу максимально использовать возможность сыграть небольшую роль в захватывающем путешествии Катара к 2022 году», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

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