Хави заявил, что не покинет «Аль-Садд» до 2022 года

Напомним, ряд кандидатов в президенты «Барселоны» рассчитывает пригласить Хави на пост главного тренера каталонской команды. Ранее Хави уже отказал «Барселоне», поскольку посчитал, что еще не готов стать тренером топ-клуба Европы.

«Хотя позже настанет время сделать следующий шаг в карьере, в данный момент я сосредоточен на том, чтобы получить удовольствие от пребывания здесь. Хочу максимально использовать возможность сыграть небольшую роль в захватывающем путешествии Катара к 2022 году», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.