Хави заявил, что не покинет «Аль-Садд» до 2022 года
Главный тренер катарского клуба «Аль-Садд» Хави выступил с заявлением о своем будущем.
Главный тренер катарского клуба «Аль-Садд» Хави выступил с заявлением о своем будущем.
Напомним, ряд кандидатов в президенты «Барселоны» рассчитывает пригласить Хави на пост главного тренера каталонской команды. Ранее Хави уже отказал «Барселоне», поскольку посчитал, что еще не готов стать тренером
«Хотя позже настанет время сделать следующий шаг в карьере, в данный момент я сосредоточен на том, чтобы получить удовольствие от пребывания здесь. Хочу максимально использовать возможность сыграть небольшую роль в захватывающем путешествии Катара к 2022 году», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.