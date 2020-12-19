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11:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Салах не исключил перехода в «Барселону» или «Реал»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах заявил, что не исключает возможность перехода в «Реал» или «Барселону» в будущем.

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Источник: Спорт-Экспресс

«И “Реал”, и “Барселона” — топ клубы. Сейчас я сфокусирован на победе в АПЛ и Лиге чемпионов с “Ливерпулем”, но никто не знает, что произойдет в будущем. Как долго я вижу себя в “Ливерпуле”? Сложный вопрос. Я хочу побить все рекорды команды, но сейчас я точно могу сказать, что все в руках клуба», — приводит AS слова Салаха.

В сезоне-2020/21 Салах провел 20 матчей за «Ливерпуль», на его счету 14 голов и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 28-летнего египтянина в 120 миллионов евро.

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