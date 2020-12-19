Салах не исключил перехода в «Барселону» или «Реал»

«И “Реал”, и “Барселона” — топ клубы. Сейчас я сфокусирован на победе в АПЛ и Лиге чемпионов с “Ливерпулем”, но никто не знает, что произойдет в будущем. Как долго я вижу себя в “Ливерпуле”? Сложный вопрос. Я хочу побить все рекорды команды, но сейчас я точно могу сказать, что все в руках клуба», — приводит AS слова Салаха.