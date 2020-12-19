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14:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В чемпионате Польши забит претендент на гол года

Нападающий «Ягеллонии» Хесус Имас забил эффектный гол в матче чемпионата Польши против «Ракува» (2:3).

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30-летний форвард поразил ворота соперника, красиво обработав мяч и пробив с разворота.

Издание Goal предположило, что Имас сможет в 2021 году претендовать на приз ФИФА имени Ференца Пушкаша (лучший гол года). По итогам 2020 года награду получил Сон Хын Мин из «Тоттенхэма».

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