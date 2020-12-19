В чемпионате Польши забит претендент на гол года
Нападающий «Ягеллонии» Хесус Имас забил эффектный гол в матче чемпионата Польши против «Ракува» (2:3).
Нападающий «Ягеллонии» Хесус Имас забил эффектный гол в матче чемпионата Польши против «Ракува» (2:3).
30-летний форвард поразил ворота соперника, красиво обработав мяч и пробив с разворота.
Издание Goal предположило, что Имас сможет в 2021 году претендовать на приз ФИФА имени Ференца Пушкаша (лучший гол года). По итогам 2020 года награду получил Сон Хын Мин из «Тоттенхэма».