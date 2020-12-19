«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»: составы команд на матч 14-го тура АПЛ
Стали известны стартовые составы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на матч 14-го тура английской
Стали известны стартовые составы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на матч 14-го тура английской
Встреча пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Начало — в 15:30 мск.
«Кристал Пэлас»: Гуайта, Клайн, Куйяте, Кэхилл, ван Анхольт, Шлупп, Миливоевич, Макартур, Эзе, Айю, Заха.
«Ливерпуль»: Алисон,
«Ливерпуль» набрал 28 очков в 13 встречах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской