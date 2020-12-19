Неймар пропустит оставшиеся матчи «ПСЖ» в 2020 году
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар больше не сыграет в 2020 году. Футболист вернется на поле в январе 2021 года. Об этом на
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар больше не сыграет в 2020 году. Футболист вернется на поле в январе 2021 года. Об этом на
Парижскому клубу предстоит провести еще 2 матча в уходящем году, оба в чемпионате Франции. 20 декабря «ПСЖ» сыграет на выезде с «Лиллем», лидирующим в турнирной таблице Лиги 1, а 23 декабря команда Томаса Тухеля примет на своем поле «Страсбур».
Неймар получил повреждение голеностопа в матче 14-го тура Лиги 1 с «Лионом», но избежал перелома. Бразильца уносили с поля на носилках.
В нынешнем сезоне Неймар провел за парижский клуб 11 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.