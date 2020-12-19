Футболисты «Слуцка» сохранили место в высшей лиге чемпионата Беларуси

В сегодняшнем повторном переходном матче слуцкая дружина выиграла со счетом 2:1. Уже на 5-й минуте «Слуцк» вышел вперед после точного удара Мохаммеда Умара, а через полчаса Абдул Гафар удвоил преимущество, реализовав пенальти. В самом конце второй половины встречи Алексей Яцкевич отыграл один мяч, установив окончательный результат.

Первая игра этих соперников, состоявшаяся 15 декабря, также прошла с преимуществом слуцких футболистов, которые забили по голу в каждом тайме — 2:0.

В этом сезоне футболисты «Слуцка» заняли 14-е место в элитном дивизионе национального первенства, а «Крумкачы» финишировали третьими в первой лиге.