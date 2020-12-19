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16:32 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Слуцка» сохранили место в высшей лиге чемпионата Беларуси

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Слуцка» сохранили прописку в высшей лиге чемпионата Беларуси, дважды обыграв в столичном манеже в переходных поединках минских «Крумкачей», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

В сегодняшнем повторном переходном матче слуцкая дружина выиграла со счетом 2:1. Уже на 5-й минуте «Слуцк» вышел вперед после точного удара Мохаммеда Умара, а через полчаса Абдул Гафар удвоил преимущество, реализовав пенальти. В самом конце второй половины встречи Алексей Яцкевич отыграл один мяч, установив окончательный результат.

Первая игра этих соперников, состоявшаяся 15 декабря, также прошла с преимуществом слуцких футболистов, которые забили по голу в каждом тайме — 2:0.

В этом сезоне футболисты «Слуцка» заняли 14-е место в элитном дивизионе национального первенства, а «Крумкачы» финишировали третьими в первой лиге.

Прямые путевки в высшую лигу завоевали речицкий «Спутник» и «Гомель». Эти команды заменят двух неудачников элиты — бобруйскую «Белшину» и «Смолевичи».

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