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16:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Суарес дал показания по делу о мошенничестве

Форвард «Атлетико» Луис Суарес дал показания прокуратуре Перуджи в рамках расследования о подлоге при экзамене по итальянскому языку для получения гражданства страны, сообщает ANSA.

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Источник: AP 2020
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При этом футболист давал показания в качестве свидетеля, а не обвиняемого. В общении со следствием ему помогли менеджер и юрист.

Напомним, что Суарес намеревался получить гражданство Евросоюза в сентябре 2020 года, чтобы перейти из «Барселоны» в «Ювентус» и попасть в заявку туринцев на сезон. Для этого он сдавал экзамен по итальянскому языку в университете для иностранцев в Перудже и получил необходимый балл.

Следователи выяснили, что был сговор, а Суарес заранее знал, какие вопросы получит на экзамене 17 сентября.

Несмотря на аферу, «Ювентус» отказался от Суареса, так как переход был затянут бюррократическими проблемами в связи с получением гражданства.

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