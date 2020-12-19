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17:37 (мск), источник: Lenta.Ru

«Ливерпуль» разгромил соперника со счетом 7:0 в матче АПЛ

«Ливерпуль» на выезде обыграл «Кристал Пэлас» в матче 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2020

Встреча прошла в субботу, 19 декабря, и завершилась со счетом 7:0 в пользу красных. В составе победителей забитыми мячами отметились Такуми Минамино, Садио Мане и Джордан Хендерсон. Дубли на свой счет записали Садио Мане и Роберто Фирмино.

Во время загрузки произошла ошибка.

Победа позволила «Ливерпулю» набрать 31 очко и закрепиться на первом месте в чемпионате. В активе «Кристал Пэлас» 18 очков, клуб находится на 12-й позиции.

«Ливерпуль» в следующем туре 27 декабря на своем поле примет «Вест Бромвич». «Кристал Пэлас» днем раньше на выезде сыграет с «Астон Виллой».

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Кристал Пэлас
0:7
Первый тайм: 0:3
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