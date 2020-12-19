Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Барселона
Валенсия
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Саутгемптон
Манчестер Сити
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Аугсбург
Айнтрахт Ф
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Боруссия М
Хоффенхайм
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Майнц
Вердер
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
РБ Лейпциг
Кельн
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Шальке-04
Арминия
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фиорентина
Верона
11
Футбол. Зарубежный
19:00
Метц
Ланс
Футбол. Зарубежный
20:00
Сампдория
Кротоне
Футбол. Зарубежный
20:30
Байер
Бавария
Футбол. Зарубежный
20:30
Эвертон
Арсенал
Футбол. Зарубежный
20:30
Леванте
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
20:30
Осасуна
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
21:00
Марсель
Реймс
Футбол. Зарубежный
16:00
Атлетико
Эльче
31
Футбол. Зарубежный
15:30
Кристал Пэлас
Ливерпуль
07
Футбол. Зарубежный
22:45
Парма
Ювентус
Футбол. Зарубежный
23:00
Ницца
Лион
Футбол. Зарубежный
23:00
Ньюкасл Юнайтед
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
23:00
Севилья
Вальядолид
Все события
Фоторепортажи
13Майк Тайсон провел поединок с Роем Джонсом
10«Локомотив» тоже лишился шансов на плей-офф ЛЧ
18:17 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» сделала предложение лучшему центральному защитнику Беларуси

Также игрок ведет переговоры с другим клубом.

Наверх

Защитник БАТЭ и сборной Беларуси по футболу Егор Филипенко может продолжить карьеру в Казахстане.

Команда
Астана

В услугах 32-летнего игрока заинтересована «Астана». Столичный клуб уже сделал предложение Филипенко, однако финансовые детали не уточняются.

«У Филипенко было предложение от “Астаны”, но для Егора в приоритете остаться в Беларуси. “Шахтер” дает шикарные условия — БАТЭ такие предложить не может. Стороны находятся в стадии переговоров. Переход очень вероятен. Вопрос в другом: так ли нужен Филипенко? Есть Сачивко, раскрылся Хадаркевич, восстановится Политевич, позицию может закрыть Бегунов. Но если есть много денег, почему бы и нет? Филипенко — топ-игрок для нашей лиги. Возможно, лучший центральный защитник», — написал белорусский журналист в своем Telegram-канале.

В минувшем сезоне высшей лиги Беларуси Филипенко провел 24 матча, забил гол и отдал две голевые передачи.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
За сборную России по биатлону по-прежнему стыдно
«Спартак» и «Зенит» судить хотят, на остальных плюют. Итоги тура
Большунов остался без подиума. Его вытеснил из тройки британец
Кокорин может вернуться в «Сочи»
Нужен ли нам масс-старт? Нет россиянок - не будет и провала
«Парма» — «Ювентус»: смотри все матчи Серии А в прямом эфире
Стадион «Спартака» претендует на проведение финала Кубка России
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь