«Астана» сделала предложение лучшему центральному защитнику Беларуси
Также игрок ведет переговоры с другим клубом.
Также игрок ведет переговоры с другим клубом.
Защитник БАТЭ и сборной Беларуси по футболу Егор Филипенко может продолжить карьеру в Казахстане.
В услугах 32-летнего игрока заинтересована «Астана». Столичный клуб уже сделал предложение Филипенко, однако финансовые детали не уточняются.
«У Филипенко было предложение от “Астаны”, но для Егора в приоритете остаться в Беларуси. “Шахтер” дает шикарные условия — БАТЭ такие предложить не может. Стороны находятся в стадии переговоров. Переход очень вероятен. Вопрос в другом: так ли нужен Филипенко? Есть Сачивко, раскрылся Хадаркевич, восстановится Политевич, позицию может закрыть Бегунов. Но если есть много денег, почему бы и нет? Филипенко —
В минувшем сезоне высшей лиги Беларуси Филипенко провел 24 матча, забил гол и отдал две голевые передачи.