«Астана» сделала предложение лучшему центральному защитнику Беларуси

«У Филипенко было предложение от “Астаны”, но для Егора в приоритете остаться в Беларуси. “Шахтер” дает шикарные условия — БАТЭ такие предложить не может. Стороны находятся в стадии переговоров. Переход очень вероятен. Вопрос в другом: так ли нужен Филипенко? Есть Сачивко, раскрылся Хадаркевич, восстановится Политевич, позицию может закрыть Бегунов. Но если есть много денег, почему бы и нет? Филипенко — топ-игрок для нашей лиги. Возможно, лучший центральный защитник», — написал белорусский журналист в своем Telegram-канале.