Дубль Луиса Суареса помог «Атлетико» победить «Эльче» в матче Ла Лиги

Встреча, прошедшая в субботу в Мадриде, завершилась со счетом 3:1 в пользу «Атлетико». Дубль у победителей сделал Луис Суарес (41-я, 59-я минута), еще один мяч с пенальти забил Диего Коста (80), В составе «Эльче» отличился Лукас Бойе (64).