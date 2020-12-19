Дубль Луиса Суареса помог «Атлетико» победить «Эльче» в матче Ла Лиги
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Мадридский «Атлетико» обыграл «Эльче» в матче 14-го тура чемпионата Испании по футболу.
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Мадридский «Атлетико» обыграл «Эльче» в матче 14-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, прошедшая в субботу в Мадриде, завершилась со счетом 3:1 в пользу «Атлетико». Дубль у победителей сделал Луис Суарес (41-я, 59-я минута), еще один мяч с пенальти забил Диего Коста (80), В составе «Эльче» отличился Лукас Бойе (64).
«Атлетико» после 12 матчей набрал 29 очков и лидирует в Примере. «Эльче» с 14 баллами идет 15-м.