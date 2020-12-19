19-летняя футболистка стала заместителем министра спорта
Футболистка Сьело Жасмин Вейсага была назначена заместителем министра спорта Боливии. Об этом сообщает Marca.
Футболистка Сьело Жасмин Вейсага была назначена заместителем министра спорта Боливии. Об этом сообщает Marca.
19-летняя спортсменка выступала за сборные страны различных возрастов.
Вейсага заняла пост 18 декабря, дав торжественную клятву правящей партии Боливии «Движение к социализму» (MAS). Во время своей речи девушка назвала спорт «лучшим лекарством в борьбе с коронавирусом».
В минувшем сезоне футболистка провела четыре матча в составе молодежной сборной Боливии. Вейсага выступает на позиции форварда.
Кабинет министров Боливии полностью обновился после того, как новоизбранный президент страны Арсе Луис приступил к исполнению своих обязанностей в октябре. Большинство назначений состоялись в ноябре. С июля отдельное министерство спорта в стране упразднено. Вейсага будет работать под началом министра здравоохранения Эдгара Позо.