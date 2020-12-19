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19:07 (мск), источник: Lenta.Ru

19-летняя футболистка стала заместителем министра спорта

Футболистка Сьело Жасмин Вейсага была назначена заместителем министра спорта Боливии. Об этом сообщает Marca.

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19-летняя спортсменка выступала за сборные страны различных возрастов.

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Вейсага заняла пост 18 декабря, дав торжественную клятву правящей партии Боливии «Движение к социализму» (MAS). Во время своей речи девушка назвала спорт «лучшим лекарством в борьбе с коронавирусом».

В минувшем сезоне футболистка провела четыре матча в составе молодежной сборной Боливии. Вейсага выступает на позиции форварда.

Кабинет министров Боливии полностью обновился после того, как новоизбранный президент страны Арсе Луис приступил к исполнению своих обязанностей в октябре. Большинство назначений состоялись в ноябре. С июля отдельное министерство спорта в стране упразднено. Вейсага будет работать под началом министра здравоохранения Эдгара Позо.

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