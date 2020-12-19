Месси повторил рекорд Пеле по количеству голов за один клуб
ТАСС, 19 декабря. Форвард испанской «Барселоны» Лионель Месси отличился в первом тайме матча чемпионата Испании по футболу против «Валенсии».
ТАСС, 19 декабря. Форвард испанской «Барселоны» Лионель Месси отличился в первом тайме матча чемпионата Испании по футболу против «Валенсии».
Месси забил ударом головой в концовке первого тайма, за несколько секунд до этого он не реализовал пенальти. Для 33-летнего аргентинца этот мяч стал 643-м в официальных матчах за каталонский клуб. Месси сравнялся с бразильцем Пеле по количеству голов за один клуб. Пеле забил столько же мячей в составе бразильского «Сантоса».
Аргентинец проводит за «Барселону» 747-й матч.