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19:25 (мск), источник: ТАСС

Месси повторил рекорд Пеле по количеству голов за один клуб

ТАСС, 19 декабря. Форвард испанской «Барселоны» Лионель Месси отличился в первом тайме матча чемпионата Испании по футболу против «Валенсии».

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Месси забил ударом головой в концовке первого тайма, за несколько секунд до этого он не реализовал пенальти. Для 33-летнего аргентинца этот мяч стал 643-м в официальных матчах за каталонский клуб. Месси сравнялся с бразильцем Пеле по количеству голов за один клуб. Пеле забил столько же мячей в составе бразильского «Сантоса».

Во время загрузки произошла ошибка.

Аргентинец проводит за «Барселону» 747-й матч.

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