Футболист «Монако» Головин может вернуться на поле в начале января

Головин в конце августа получил травму подколенного сухожилия в матче чемпионата Франции с «Мецем».
«Его не будет в заявке на ближайший матч, — ответил Ковач на вопрос о возможном появлении Головина на поле в матче следующего тура против “Дижона”. — Я рад, что он снова тренируется вместе с другими футболистами. Я поговорил с врачом, Александр прогрессирует, но я думаю, что не следует рисковать. Мы ждем его возвращения к первому январскому матчу».
Возвращение россиянина может состояться в гостевом матче 18-го тура чемпионата Франции против «Лорьяна». Встреча пройдет 6 января.
Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года. В предыдущем сезоне чемпионата Франции, который не был доигран из-за пандемии коронавируса, полузащитник принял участие в 25 матчах, забив три мяча и отдав четыре результативные передачи. В игре первого тура сезона-2020/21 против «Реймса» (2:2) россиянин отметился голевым пасом. За сборную России Головин сыграл 33 матча, забил пять голов и отдал десять результативных передач.