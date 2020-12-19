Футболист «Монако» Головин может вернуться на поле в начале января

Головин в конце августа получил травму подколенного сухожилия в матче чемпионата Франции с «Мецем».

«Его не будет в заявке на ближайший матч, — ответил Ковач на вопрос о возможном появлении Головина на поле в матче следующего тура против “Дижона”. — Я рад, что он снова тренируется вместе с другими футболистами. Я поговорил с врачом, Александр прогрессирует, но я думаю, что не следует рисковать. Мы ждем его возвращения к первому январскому матчу».

Возвращение россиянина может состояться в гостевом матче 18-го тура чемпионата Франции против «Лорьяна». Встреча пройдет 6 января.