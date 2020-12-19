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19:30 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Монако» Головин может вернуться на поле в начале января

ТАСС, 19 декабря. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин может провести первый матч после травмы в начале января. Об этом сообщил главный тренер команды Нико Ковач, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

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Источник: AP 2020

Головин в конце августа получил травму подколенного сухожилия в матче чемпионата Франции с «Мецем».

«Его не будет в заявке на ближайший матч, — ответил Ковач на вопрос о возможном появлении Головина на поле в матче следующего тура против “Дижона”. — Я рад, что он снова тренируется вместе с другими футболистами. Я поговорил с врачом, Александр прогрессирует, но я думаю, что не следует рисковать. Мы ждем его возвращения к первому январскому матчу».

Возвращение россиянина может состояться в гостевом матче 18-го тура чемпионата Франции против «Лорьяна». Встреча пройдет 6 января.

Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года. В предыдущем сезоне чемпионата Франции, который не был доигран из-за пандемии коронавируса, полузащитник принял участие в 25 матчах, забив три мяча и отдав четыре результативные передачи. В игре первого тура сезона-2020/21 против «Реймса» (2:2) россиянин отметился голевым пасом. За сборную России Головин сыграл 33 матча, забил пять голов и отдал десять результативных передач.

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