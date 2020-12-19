«Манчестер Сити» победил в матче АПЛ и вышел на пятое место

Встреча прошла в субботу, 19 декабря, и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч в составе победителей в первом тайме забил Рахим Стерлинг.

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«Манчестер Сити» благодаря победе набрал 23 очка и вышел на пятое место в чемпионате. «Саутгемптон» имеет на одно очко больше и находится на четвертой позиции.