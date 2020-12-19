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20:26 (мск), источник: Lenta.Ru

«Манчестер Сити» победил в матче АПЛ и вышел на пятое место

«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Саутгемптон» в матче 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: Reuters

Встреча прошла в субботу, 19 декабря, и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч в составе победителей в первом тайме забил Рахим Стерлинг.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Манчестер Сити» благодаря победе набрал 23 очка и вышел на пятое место в чемпионате. «Саутгемптон» имеет на одно очко больше и находится на четвертой позиции.

«Манчестер Сити» в следующем туре 26 декабря на своем поле примет «Ньюкасл». «Саутгемптон» в тот же день на выезде сыграет с «Фулхэмом».

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Саутгемптон
0:1
Первый тайм: 0:1
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