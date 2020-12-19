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20:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Валенсия» с Черышевым в составе сыграла вничью с «Барселоной» в Ла Лиге

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. «Валенсия» ушла от поражения в матче 14-го тура чемпионата Испании по футболу с «Барселоной».

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Источник: AP 2020

Встреча, прошедшая в Барселоне, завершилась со счетом 2:2. У хозяев отличились Лионель Месси (49-я минута) и Рональд Араухо (52). У «Валенсии» забили Муктар Диакаби (29) и Макси Гомес (69). Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев провел на поле 90 минут.

«Барселона» (21 очко) занимает пятое место в турнирной таблице, «Валенсия» (15) — 12-е.

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Барселона
2:2
Первый тайм: 1:1
Валенсия
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