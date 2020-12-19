«Валенсия» с Черышевым в составе сыграла вничью с «Барселоной» в Ла Лиге

Встреча, прошедшая в Барселоне, завершилась со счетом 2:2. У хозяев отличились Лионель Месси (49-я минута) и Рональд Араухо (52). У «Валенсии» забили Муктар Диакаби (29) и Макси Гомес (69). Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев провел на поле 90 минут.