«Валенсия» с Черышевым в составе сыграла вничью с «Барселоной» в Ла Лиге
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. «Валенсия» ушла от поражения в матче 14-го тура чемпионата Испании по футболу с «Барселоной».
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. «Валенсия» ушла от поражения в матче 14-го тура чемпионата Испании по футболу с «Барселоной».
Встреча, прошедшая в Барселоне, завершилась со счетом 2:2. У хозяев отличились Лионель Месси (49-я минута) и Рональд Араухо (52). У «Валенсии» забили Муктар Диакаби (29) и Макси Гомес (69). Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев провел на поле 90 минут.
«Барселона» (21 очко) занимает пятое место в турнирной таблице, «Валенсия» (15) — 12-е.