Футболиста мёнхенгладбахской «Боруссии» Тюрама удалили за плевок в соперника

В ходе словесной перепалки Тюрам плюнул в соперника, после чего арбитр показал французу красную карточку.

«Боруссия» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 18 очков. В следующем туре команда на выезде сыграет с «Арминией» 2 января.

В других матчах дня «Аугсбург» дома проиграл «Айнтрахту» со счетом 0:2, «Вердер» в гостях победил «Майнц» (0:1), «Лейпциг» на своем поле сыграл вничью с «Кёльном» (0:0), а «Шальке» в Гельзенкирхене уступил «Арминии» (0:1) и продлил безвыигрышную серию в национальном первенстве до 29 матчей.