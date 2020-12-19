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21:09 (мск), источник: ТАСС

Футболиста мёнхенгладбахской «Боруссии» Тюрама удалили за плевок в соперника

ТАСС, 19 декабря. Французский форвард мёнхенгледбахской «Боруссии» Маркус Тюрам получил красную карточку во время матча чемпионата Германии за плевок в лицо сопернику. Матч 13-го тура «Боруссия» — «Хоффенхайм» завершился со счетом 1:2.

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Источник: AP 2020

Тюрам получил красную карточку на 79-й минуте. Нападающий был недоволен действиями защитника гостевой команды Штефана Поша.

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В ходе словесной перепалки Тюрам плюнул в соперника, после чего арбитр показал французу красную карточку.

Маркус Тюрам является сыном чемпиона мира (1998) и Европы (2000) Лилиана Тюрама.

«Боруссия» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 18 очков. В следующем туре команда на выезде сыграет с «Арминией» 2 января.

В других матчах дня «Аугсбург» дома проиграл «Айнтрахту» со счетом 0:2, «Вердер» в гостях победил «Майнц» (0:1), «Лейпциг» на своем поле сыграл вничью с «Кёльном» (0:0), а «Шальке» в Гельзенкирхене уступил «Арминии» (0:1) и продлил безвыигрышную серию в национальном первенстве до 29 матчей.

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