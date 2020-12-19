«Сампдория» обыграла «Кротоне» в матче чемпионата Италии

Игра, прошедшая в субботу в Генуе, завершилась со счетом 3:1. В составе хозяев голы забили Миккель Дамсгор (26-я минута), Якуб Янкто (36) и Фабио Квальярелла (65). У «Кротоне» отличился Симеон Нванкво (45+1, с пенальти).