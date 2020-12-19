«Сампдория» обыграла «Кротоне» в матче чемпионата Италии
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Футболисты «Сампдории» нанесли поражение «Кротоне» в матче 13-го тура чемпионата Италии.
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Футболисты «Сампдории» нанесли поражение «Кротоне» в матче 13-го тура чемпионата Италии.
Игра, прошедшая в субботу в Генуе, завершилась со счетом 3:1. В составе хозяев голы забили Миккель Дамсгор (26-я минута), Якуб Янкто (36) и Фабио Квальярелла (65). У «Кротоне» отличился Симеон Нванкво (45+1, с пенальти).
«Сампдория» набрала 17 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А. «Кротоне», в активе которого шесть баллов, располагается на последней строчке.