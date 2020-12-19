Дубль Левандовского помог «Баварии» обыграть «Байер» и возглавить таблицу бундеслиги

Дубль сделал Роберт Левандовский (43, 90+3).
У проигравших отличился Патрик Шик (14). На 28-й минуте встрече Шик забил второй мяч, но после использования системы видеоассистента рефери взятие ворот было отменено из-за офсайда. Левандовский забил 17 мячей в текущем розыгрыше чемпионата и продолжает лидировать в списке лучших бомбардиров.
«Байер» потерпел первое поражение в текущем сезоне бундеслиги. До этого матча леверкузенцы одержали восемь побед и четырежды сыграли вничью. Беспроигрышная серия «Баварии» в национальном первенстве составляет 11 матчей, клуб набрал 30 очков и вышел на первое место в турнирной таблице, обойдя «Байер», в активе которого 28 очков.
В следующем туре клуб из Леверкузена 2 января на выезде сыграет с «Айнтрахтом». Мюнхенская команда днем позднее примет «Майнц».