Дубль Морено помог «Вильярреалу» обыграть «Осасуну» в матче Ла Лиги

Встреча в Памплоне завершилась со счетом 3:1. В составе «Вильярреала» дубль сделал Херард Морено (7-я и 86-я минуты), еще один мяч в активе Фера Ниньо (29). У хозяев отличился Роберто Торрес (70, с пенальти). «Осасуна» с 19-й минуты играла вдесятером после удаления Аридана.