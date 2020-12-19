Дубль Морено помог «Вильярреалу» обыграть «Осасуну» в матче Ла Лиги
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Футболисты «Вильярреала» одержали победу над «Осасуной» в матче 14-го тура чемпионата Испании.
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Футболисты «Вильярреала» одержали победу над «Осасуной» в матче 14-го тура чемпионата Испании.
Встреча в Памплоне завершилась со счетом 3:1. В составе «Вильярреала» дубль сделал Херард Морено (7-я и 86-я минуты), еще один мяч в активе Фера Ниньо (29). У хозяев отличился Роберто Торрес (70, с пенальти). «Осасуна» с 19-й минуты играла вдесятером после удаления Аридана.
«Вильярреал», прервавший четырехматчевую безвыигрышную серию, набрал 25 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги. «Осасуна» (11), проиграв четвертый матч подряд, располагается на последней 20-й позиции.