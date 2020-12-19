«Марсель» сыграл вничью с «Реймсом» в матче чемпионата Франции
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. «Марсель» сыграл вничью с «Реймсом» в матче 16-го тура чемпионата Франции по футболу.
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. «Марсель» сыграл вничью с «Реймсом» в матче 16-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча, прошедшая в субботу в Марселе, завершилась со счетом 1:1. На 20-й минуте автоголом отметился защитник хозяев Юто Нагатомо. На 45-й минуте отличился футболист «Марселя» Флориан Товен.
«Марсель» с 28 очками занимает четвертое место в Лиге 1, «Реймс» с 14 баллами идет 16-м.