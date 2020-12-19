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23:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Марсель» сыграл вничью с «Реймсом» в матче чемпионата Франции

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. «Марсель» сыграл вничью с «Реймсом» в матче 16-го тура чемпионата Франции по футболу.

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Источник: AP 2020

Встреча, прошедшая в субботу в Марселе, завершилась со счетом 1:1. На 20-й минуте автоголом отметился защитник хозяев Юто Нагатомо. На 45-й минуте отличился футболист «Марселя» Флориан Товен.

«Марсель» с 28 очками занимает четвертое место в Лиге 1, «Реймс» с 14 баллами идет 16-м.

Марсель
1:1
Первый тайм: 1:1
Реймс
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