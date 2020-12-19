Месси повторил рекорд Пеле по голам! Черышев тоже поучаствовал в этом матче

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Лионель Месси близок к очередному уникальному достижению! В матче с «Валенсией» шестикратный обладатель «Золотого мяча» забил мяч, благодаря которому сравнялся с Пеле. Теперь у 33-летнего аргентинца 643 гола за «Барселону»: столько же за одну клубную команду забивал только «Король футбола», когда выступал в Бразилии за «Сантос».

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Сегодняшний гол Месси особенный ещё и потому, что Лео послал мяч в сетку ударом головой. Со «второго этажа» он не отличался с марта 2017-го. Хотя забить звёздный форвард «Барселоны» должен был с «точки», так как начался этот эпизод с того, что Хосе Луис Гайя сфолил в штрафной на Антуане Гризманне. Судья назначил пенальти и показал защитнику «Валенсии» красную карточку. Впрочем, после просмотра повтора поменял её на жёлтую. Голкипер Хауме Доменек отразил удар Месси, но Жорди Альба вернул мяч в ту зону, где находился аргентинец, и Лео пробил головой из пределов вратарской.

Это случилось в компенсированное время первого тайма уже при счёте 0:1. На исходе получаса встречи «Валенсия» открыла счёт, хитро разыграв угловой. Один из игроков гостей увёл за собой опекуна из «Барселоны», а освободившуюся зону заполнил Муктар Дьякаби. Отличная наигранная комбинация. Экс-тренер «Рубина» Хави Грасия здорово придумал!

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В начале второго тайме уже «Барселоне» принесло успех подключение на стандарт центрального защитника Рональда Араухо. Уругваец забил красивый гол «ножницами». Однако команда Рональда Кумана не удержала победу. Каталонцы по-прежнему нестабильны при голландце — теряют очки там, где не должны этого делать. В середине второго тайма нападающий Макси Гомес выиграл борьбу на опережение у молодого напарника Араухо по центру обороны Оскара Гарсии и спас ничью для «Валенсии». «Барселона», потеряв очки на «Камп Ноу», не смогла обойти «Вильярреал» Унаи Эмери и пока остаётся на пятом месте, отставая на пять очков от мадридского «Реала».

Вингер сборной России Денис Черышев вышел в стартовом составе «Валенсии» и сыграл 89 минут. Он совершил 32 касания мяча, нанёс два неточных удара, отдал две ключевые передачи и как следует потрудился в обороне: три выноса мяча, один отбор и один перехват. Популярный статистический сайт Whoscored.com оценил игру Черышева на 6,74 балла — это девятый результат в составе гостей.

«Справедливости в футболе не существует. Все решает результат. После этого матча я горжусь своими игроками. В первом тайме, мы, возможно, могли бы сделать счёт больше. Во втором нам забили гол, но и мы могли забить, ведь у Черышева был момент. Мы приехали, чтобы победить, и это было видно на поле», — прокомментировал ничью с «Барселоной» Хави Грасия.