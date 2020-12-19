Месси повторил рекорд Пеле по голам! Черышев тоже поучаствовал в этом матче
Аргентинец забил так, как не забивал уже более трёх лет.
Аргентинец забил так, как не забивал уже более трёх лет.
Лионель Месси близок к очередному уникальному достижению! В матче с «Валенсией» шестикратный обладатель «Золотого мяча» забил мяч, благодаря которому сравнялся с Пеле. Теперь у 33-летнего аргентинца 643 гола за «Барселону»: столько же за одну клубную команду забивал только «Король футбола», когда выступал в Бразилии за «Сантос».
Сегодняшний гол Месси особенный ещё и потому, что Лео послал мяч в сетку ударом головой. Со «второго этажа» он не отличался с марта 2017-го. Хотя забить звёздный форвард «Барселоны» должен был с «точки», так как начался этот эпизод с того, что Хосе Луис Гайя сфолил в штрафной на Антуане Гризманне. Судья назначил пенальти и показал защитнику «Валенсии» красную карточку. Впрочем, после просмотра повтора поменял её на жёлтую. Голкипер Хауме Доменек отразил удар Месси, но Жорди Альба вернул мяч в ту зону, где находился аргентинец, и Лео пробил головой из пределов вратарской.
Это случилось в компенсированное время первого тайма уже при счёте 0:1. На исходе получаса встречи «Валенсия» открыла счёт, хитро разыграв угловой. Один из игроков гостей увёл за собой опекуна из «Барселоны», а освободившуюся зону заполнил Муктар Дьякаби. Отличная наигранная комбинация.
В начале второго тайме уже «Барселоне» принесло успех подключение на стандарт центрального защитника Рональда Араухо. Уругваец забил красивый гол «ножницами». Однако команда Рональда Кумана не удержала победу. Каталонцы
Вингер сборной России Денис Черышев вышел в стартовом составе «Валенсии» и сыграл 89 минут. Он совершил 32 касания мяча, нанёс два неточных удара, отдал две ключевые передачи и как следует потрудился в обороне: три выноса мяча, один отбор и один перехват. Популярный статистический сайт Whoscored.com оценил игру Черышева на 6,74 балла — это девятый результат в составе гостей.
«Справедливости в футболе не существует. Все решает результат. После этого матча я горжусь своими игроками. В первом тайме, мы, возможно, могли бы сделать счёт больше. Во втором нам забили гол, но и мы могли забить, ведь у Черышева был момент. Мы приехали, чтобы победить, и это было видно на поле», — прокомментировал ничью с «Барселоной» Хави Грасия.
Анатолий Романов