«Арсенал» набрал 14 очков после 14 туров АПЛ. Это худший результат клуба за 45 лет

Лондонский клуб не выигрывает в чемпионате страны уже на протяжении семи игр подряд и имеет на своем счету 14 очков после 14 туров.

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Как сообщает Opta Sports, это худший показатель для команды с сезона-1974/75. Тогда «Арсенал» набрал 12 очков, если его результаты перевести на современную систему начисления очков (три очка за победу начали давать с 1981 года).