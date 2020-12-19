«Арсенал» набрал 14 очков после 14 туров АПЛ. Это худший результат клуба за 45 лет
«Арсенал» проиграл «Эвертону» со счетом 1:2 в выездном матче 14-го тура АПЛ.
«Арсенал» проиграл «Эвертону» со счетом 1:2 в выездном матче 14-го тура АПЛ.
Лондонский клуб не выигрывает в чемпионате страны уже на протяжении семи игр подряд и имеет на своем счету 14 очков после 14 туров.
Как сообщает Opta Sports, это худший показатель для команды с сезона-1974/75. Тогда «Арсенал» набрал 12 очков, если его результаты перевести на современную систему начисления очков (три очка за победу начали давать с 1981 года).
Тот сезон «Арсенал» завершил на 16-м месте из 22. Сейчас команды Микеля Артеты занимает 15-ю позицию из 20.